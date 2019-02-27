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Общество

Дни Псковской области пройдут в Москве 23-24 мая

23-24 мая в Москве пройдут Дни Псковской области. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото из Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Глава региона отметил, что для Псковской области это, в первую очередь, отличная возможность презентовать деловой, инвестиционный и туристический потенциал региона, познакомить жителей и гостей столицы с историей и традициями древней Псковской земли.

«Подготовка к событию уже началась. На встрече с вице-мэром Москвы Владимиром Ефимовым обсудили детали оргработы, форматы и площадки проведения презентационных мероприятий. После Дней Псковской области в Москве договорились рассмотреть возможность проведения Дней Москвы, ответного мероприятия в нашем регионе», - написал Михаил Ведерников.

Глава региона также отметил, что Псковская область будет перенимать опыт Москвы по оцифровке территории, что позволит в режиме реального времени получить исчерпывающую информацию о том, кому именно принадлежит тот или иной земельный участок или недвижимость и на каких основаниях она используется. Также это позволит выявлять самозахваты, незаконно построенные или не поставленные на учет объекты.

«Столичный регион - один из лидеров в этом вопросе, и мы очень признательны коллегам за готовность делиться с нами своими наработками. Это серьезная и масштабная работа, которая позволит нам навести порядок в земельных вопросах и обеспечить дополнительные поступления в бюджет», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также сообщил, что обсудил с вице-мэром Москвы возможность расширения присутствия заказчиков Псковской области на портале поставщиков правительства Москвы. «Также в ответ на наше обращение к Сергею Собянину было принято положительное решение о предоставлении помещения в Москве для представительства Псковской области при Правительстве РФ и выделении нескольких единиц транспорта для подготовки Ганзы-2019», - отметил Михаил Ведерников.

«Искренне благодарю Сергея Семеновича и Владимира Владимировича за сотрудничество и всестороннюю поддержку», - заключил губернатор Псковской области.

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