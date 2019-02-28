Заявку на софинансирование строительства двух экотехнопарков направит Псковская область в Минприроды

12:04, 28 февраля 2019, ПАИ

Псковская область направит в Минприроды заявку на софинансирование строительства на территории региона двух экотехнопарков. Об этом сообщил председатель областного Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, выступая на 29-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 28 февраля. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, вопрос о сборе и утилизации твёрдых коммунальных отходов на территории региона рассматривался в рамках парламентского часа.

По словам Сергея Грахова, примерная стоимость этих мероприятий составляет 1 млрд рублей. «Если мы оставим все так, как было в 2018 году, построить такие сложны и дорогостоящие объекты будет весьма непросто», - заметил он и добавил, что в бюджете региона средств на эти цели нет. В связи с этим докладчик обратил внимание на национальный проект «Экология», который включает в себя федеральный проект «Чистая страна». Между регионом и Министерством природных ресурсов и экологии РФ уже заключено соглашение о намерениях на участие в ней.

Сергей Грахов напомнил, что с 1 января в России началась реализация новой реформы по обращению с ТКО, которая подразумевает под собой совершенно иной подход. В частности, сейчас за деятельностью по обращению с отходами отвечает региональный оператор, который выбран по результатам открытого конкурса. В Псковской области в обеих зонах – северной и южной - им стал ООО «Экопром». Администрация Псковской области разработала и утвердила территориальную схему по обращению с отходами, региональную программу и иные нормативно-правовые документы. Также были утверждены тарифы и нормативы накопления ТКО с физических и с юридических лиц, определенные по данным замеров муниципальных образований, которые проводились в течение года.

Сергей Грахов согласился, что наблюдаются определенные сложности при реализации этой реформы, есть негатив среди населения. «Люди справедливо отмечают, что они имеют в настоящее время ту же самую услугу, но платить за нее вынуждены где-то столько же, где-то больше», - пояснил он.