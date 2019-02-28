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Общество

Псковские депутаты закрепили рекомендации «Единой России» по утилизации ТКО

Псковское областное Собрание депутатов закрепило постановлением рекомендации в адрес администрации региона по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Проект документа разработала фракция «Единой России» на основе резолюции, выработанной по итогам прошедшего ранее тематического круглого стола сторонников партии. Сегодня, 28 февраля, на 29-й сессии регионального парламента он был принят, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России». 

Администрации области предлагается  разработать порядок накопления ТКО, в том числе раздельного, с оборудованием площадок для сбора полезных фракций (стекло, пластик, алюминиевая тара, бумага и прочее), определить места и порядок складирования ТКО, проработать вопросы о мерах социальной поддержки льготных категорий граждан, особенно многодетных семей, и необходимости разработки программы по экологическому воспитанию в образовательных организациях.

Также рекомендуется совместно с администрациями муниципальных образований и региональным оператором по обращению с ТКО проработать вопрос сбора и вывоза крупногабаритного мусора и отходов 1-го и 2-го классов опасности.

Кроме того, парламентарии считают, что администрациям муниципалитетов нужно разработать схему мест размещения ТКО для многоквартирных домов и частного сектора и определить способ накопления отходов (контейнерный, мешковой) для каждого городского и сельского поселения Псковской области.

Также в постановлении прописаны рекомендации региональному оператору по обращению с ТКО. В частности, парламентарии посоветовали подготовить информационные памятки для населения, в кратчайшие сроки урегулировать отношения и протоколы разногласий к договорам с управляющими компаниями, определить порядок заключения договоров и доставки квитанций для граждан в случаях несовпадения места регистрации и временного проживания.

В мае планируется вернуться к вопросу о сборе и утилизации ТКО и посмотреть, как в регионе налажена работа с учетом данных рекомендаций.

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