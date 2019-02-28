Утверждён перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию

17:24, 28 февраля 2019, ПАИ

Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года. Полный перечень поручений, состоящий из 13 пунктов, опубликован на официальном сайте Кремля.

В частности, кабинету министров вместе с Центробанком РФ необходимо принять дополнительные меры для снижения процентной ставки по ипотечным кредитам до 8% годовых. Доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года, а далее - раз в полгода.

Также Владимир Путин поручил компенсировать многодетным семьям 450 тысяч рублей, установить льготную ставку для семей с детьми на весь срок ипотечного кредита, а также ввести механизм «каникул» для временно лишившихся дохода.

Президент также ставит задачу по уменьшению налоговой базы по земельному налогу и по налогу на имущество физических лиц в отношении жилых домов.

До 10 апреля Правительство также обязано законодательно определить порядок материального обеспечения пенсионеров, в соответствии с которым размер социальной доплаты к пенсии не будет уменьшаться даже в случае, если при индексации доход пенсионера превысил прожиточный минимум.

В области науки и образования в поручениях говорится о подключении всех общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету, создание до 1 января 2022 года 15 научно-образовательных центров и разработка национальной стратегии в области искусственного интеллекта.

С 2020 года должна заработать программа «Земский учитель». Она предполагает выплату 1 млн рублей учителю, приехавшему работать в сельские населённые пункты либо города с населением до 50 тысяч человек. Президент предложил обновить образовательные стандарты «с учетом приоритетов научно-технологического развития РФ». К 2021 году должны быть завершены работы по благоустройству зданий школ.

В области здравоохранения поручения касаются создания в 2020–2024 годах двух детских реабилитационных центров мирового уровня. При этом граждане должны проходить диспансеризацию и профилактические медосмотры в вечерние часы и иметь возможность записываться дистанционно. Обследования на выявление онкологических заболеваний будут включены в перечень медицинских обследований, проводимых в ходе диспансеризации.

Правительство и Госдума должны обеспечить принятие в весеннюю сессию 2019 года федерального закона, по которому будет применяться система квотирования выбросов загрязняющих веществ в крупных промышленных центрах — в Мангитогорске, Красноярске и других.

Кроме того, должны быть приняты законы, направленные на развитие цифровой экономики. Президент отметил, что в них должно быть прописано «регулирование цифровых финансовых активов», например, криптовалюты.

Верховный суд и Генпрокуратура должны проанализировать практику ареста «в целях сокращения оснований для продления срока содержания под стражей» предпринимателей. При этом должна быть создана цифровая платформа для приема обращений предпринимателей в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов.

Кроме того, Владимир Путин поручил правительству РФ, «Роскосмосу» и правительству Москвы создать Национальный космический центр. Он будет включать в себя головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно исследовательских и образовательных организаций.

Среди прочих поручений стимулирование роста инвестиций в робототехнику.

Глава государства поручил Правительству обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий и при необходимости внести изменения в закон о федеральном бюджете 2019-2021 годов и в бюджет Пенсионного фонда РФ на тот же период. Первые предложения о необходимости внесения таких поправок кабинет министров должен представить до 1 июня 2019 года.

Напомним, что Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию 20 февраля.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.