Совет Федерации утвердит план по реализации послания президента 12 марта

16:57, 28 февраля 2019, ПАИ

Члены Совета Федерации подготовили план мероприятий по реализации послания президента Федеральному Собранию, окончательную версию документа планируется утвердить на Совете палаты 12 марта. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, сообщается на официальном сайте Совета Федерации.

По словам Валентины Матвиенко, в опубликованном перечне поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию четко и ясно прописаны задачи, мероприятия и ответственные за их исполнение. «В свою очередь Совет Федерации разработал собственный план работы, предусматривающий участие сенаторов в решении поставленных задач, закрепление зон ответственности за профильными комитетами, - рассказала председатель Совета Федерации. - После обсуждения с комитетами и сенаторами документ будет утвержден на заседании Совета палаты Совета Федерации 12 марта».

Валентина Матвиенко отметила, что Совет Федерации самым активным образом работает по реализации положений послания президента. «Там, где необходимо будет внести изменения в законодательство, это будет оперативно сделано в весеннюю сессию. Кроме того, где-то потребуется внести изменения в нормативные акты, где-то принять дополнительные организационные и иные меры», - сказала она.

Сенатор также отметила, что большинство мер, предусмотренных в послании президента, будут реализованы в этом году, но ряд долгосрочных поручений перейдут на следующий год. «Для Федерального Собрания послание президента – это «дорожная карта. Все положения послания, безусловно, должны быть исполнены в полном объеме и в сроки, которые указаны в перечне поручений главы государства», - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Напомним, что Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию 20 февраля.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.