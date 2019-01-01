Псковичи жалуются на «накрутку» в голосовании за объекты благоустройства города

18:02, 28 февраля 2019, ПАИ

Жители ряда микрорайонов Пскова обратились к депутатам гордумы с жалобой на бессмысленность голосования за общественные пространства, которые предполагается благоустроить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщается на сайте округа №12 «Овсище».

По мнению псковичей, в голосование вмешались технические средства, и для многих жителей стала очевидной «накрутка» голосов с помощью компьютерных программ.

В связи с этим депутаты Псковской гордумы Григорий Стороненков, Елена Полонская и Григорий Турчин направили коллективное письмо в адрес руководителя проекта, главы Пскова Ивана Цецерского. В нём они просят остановить голосование до выяснение всех обстоятельств и принятия решения о его продолжении или завершении без определения итогов, а также направить запрос в УМВД Псковской области с целью установления принадлежности IP-адресов, с которых осуществляется массовая «накрутка» голосов.

При этом депутаты призывают жителей не поддаваться на провокации «накрутчиков» и продолжать голосование честным способом, не сбавляя своей гражданской активности. «Уверен, что все «накрученные» голоса будут вычислены с помощью IT-специалистов и итоги голосования будут справедливыми. Жителям микрорайонов, которые переживают за благоустройство общественных пространств, не стоит опускать руки, стоит продолжать бороться дальше», - отметил Григорий Стороненков, поблагодарив активных граждан за пристальное внимание к ходу голосования.

Напомним, 25 февраля на сайте администрации Пскова стартовало голосование за общественные пространства, которые предполагается благоустроить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».