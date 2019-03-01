Следствие по телу

18:20, 01 марта 2019, ПАИ

В прокат вышла лента «Кадавр» нидерландца Дидерика Ван Ружена: хоррор про воскресшую в морге девушку с бесовщинкой, которой противостоит экс-полицейская. Муслим Камалов предостерегает, что картина Ван Ружена может сильно навредить психике только своей откровенно слабой и беспомощной режиссурой.

Девушка Ханна Грэйс (Кирби Джонсон) рычит, шипит и бьется привязанная на кровати в бешенных конвульсиях, пока несколько священников с большими крестами в трясущихся руках пытаются изгнать из нее сатану. Попытки оказываются тщетны, и в итоге один священнослужитель напарывается головой на торчащий из стены рог, а второй – хватается за горло, пучит глаза и вскоре составляет коллеге компанию на небесах. Оставшийся наедине с бесовской дочкой отец (Луис Хертэм) совсем теряет надежду и решает просто задушить девушку подушкой, а после старательно пытается ее расчленить и сжечь, но у него ничего не выходит.

Истерзанный и наполовину обугленный труп Ханны попадает в отделение морга навороченной больницы, куда совсем недавно устроилась Меган Рид (Шэй Митчелл). Гибель напарника побудила Меган покинуть ряды полиции, а бросивший ее парень окончательно добил психику девушки. Отчего она и решила найти покой в мрачных холодных коридорах мертвецкой, попутно закидываясь по вечерам транквилизаторами. В очередную ночную смену Меган не удается сделать фотографии покойной Ханны и снять отпечатки: техника под воздействием потусторонних сил идет в отказ. Дальше события развиваются уже поинтереснее: Ханна воскресает и начинает кошмарить сотрудников морга.

После этого персонажи фильма Дидерика Ван Ружена начинают испуганно бегать по коридорам, бездумно суясь, согласно канону, в самые сомнительные и темные уголки подвала. В отличие от героев «Кадавра», зрителям это фильма приходится откровенно скучать на протяжении всех 80 минут. Ружен слишком долго, с какой-то маниакальной дотошностью, монотонно разворачивает сюжет своего хоррора, не двигая историю с мертвой точки примерно до последних двадцати минут фильма. Причем эта, наверняка намеренная, тягомотина ничем не оправдана: добрую половину ленты режиссер занимается чем угодно, но только не развитием истории и персонажей. К примеру, Героиня Шэй Митчелл за это время успеет мимолетно вспомнить свое печальное прошлое, а потом несколько раз (кажется, десять) вытащить труп Ханны и постоять над ним с задумчиво-угрюмым видом. Зато позже Ружен будто вспомнит, что снимает все-таки хоррор, а не эпизод телесериала «След», и попытается наверстать упущенное, неаккуратно упаковав в 10-минутную сцену кремации зла весь задуманный экшн.

Диалоги, написанные сериальным сценаристом Брайаном Сивом, - это подвешенные в воздухе фразы и выброшенные на ветер слова, которые по сути не относятся к делу и существуют только по воле сценариста. Они к тому же ни на йоту не продвигают сюжет вперед. Единственная худо-бедно весомая беседа за весь фильм произойдет между главной героиней и ее подругой, по протекции которой она попала в морг: через него режиссер Ружен попытается хоть немного приоткрыть свой пустяшный, до боли пресный и шаблонный режиссерский замысел. Окажется, что внутри «Кадавра» скрывается не столько примитивный и допотопный хоррор, сколько еще и фильм о переживаниях оставшейся в негордом одиночестве молодой женщины. И, естественно, девушка-трупограф борется в неравной схватке не с сатаной в обличие белокурой Ханны, а с собственными страхами, депрессией и паранойей, для победы над которыми, конечно, нужно спуститься в само царство мертвых и встретиться со страхом лицом к лицу. Так и быть, возле строчки «феминистский посыл» ставим галочку.

Страх Ван Ружен нагоняет на зрителей в своей картине весьма странными способами. Авторы «Кадавра», видимо, не слышали о саспенсе, а поэтому фильм построен в древней эстетике детской «комнаты страха», где в нужное время Ружен нажимает кнопку и из-за угла выпрыгивает манекен кровавой ведьмы. При всем ощущении влияния на картину фильмов «Не дыши», «Последняя смена» или «Шесть демонов Эмили Роуз», «Кадавра» почему-то все же тянет плохо пародировать эпизоды «Очень страшного кино», которое, к слову, ужасно смешно пародирует «Экзорциста». Ружен в панике берется тревожно разбивать банки и склянки, громко хлопать дверьми и внезапно включать якобы пугающий гудящий саундтрек. Видимо, в надежде, что кто-то в 2019 году купится на такие дешевые трюки. Но, по крайней мере, все это выглядит хотя бы смешно. «Кадавр» ко всему прочему заряжен еще и классическими скримерами в исполнении супер-пластичной Кирби Джонсон, посредством неимоверно громкого хруста костей которой фильм превращается в криповую ASMR-короткометражку. В оставшееся время Кирби-демон скучно слоняется по коридорам морга в обличье мутных пикселей ужасного CG.

Безграмотная работа с пространством – еще одно слабое место Ружена. Режиссер пользуется всю дорогу одними и теми же избитыми приемами в попытках создать стильный эффект сталкинга. Удается это ему, прямо скажем, без особого успеха. Следящая камера включается в работу в совершенно непригодных для этого эпизодах и сценах.

При этом Ружен не старается изобретать новое или осмысливать заново старое. Он вообще не старается, а прет напролом до полного провала. Его непростительно топорный хоррор застрял где-то на стыке первого «Паранормального явления», «Экзорциста» и игры «Dead Space», которая, стоит признать, вгоняла в холодный ужас куда сильнее. «Кадавр» же упорно пытается увлечь и испугать осязаемым, видимым: такой метод сам по себе уже давно не работает в кино. Альтернативных и хоть сколько-нибудь смелых средств выразительности в картине нет и подавно.

«Кадавр» Ван Ружена терпит поражение как типичный хоррор про экзорцизм с вялым развитием событий, непростительно слабой драматургией и хрупкой хоррор-оболочкой. Не лучше он и в качестве воодушевляющего сеанса психотерапии для брошенок и разведенок, внутри которых глубокая депрессия по этому поводу может породить самого страшного демона.