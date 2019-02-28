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Экономика

Общественная палата региона создала рабочую группу по контролю за строительством псковского завода «Титан-Полимер»

В Общественной палате Псковской области создана рабочая группа по общественному контролю за ходом строительства завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны «Моглино», сообщили Псковскому агентству информации в палате. Особое внимание будет уделено экологической составляющей.

28 февраля состоялось первое заседание рабочей группы. На заседании было принято решение организовать общественной мониторинг за ходом строительства завода. Определены цели и задачи мониторинга, которые будут реализованы в соответствии с планом работы группы. Главной задачей станет объективное освещение хода проектирования и строительства завода, контроль выполнения экологических нормативов.

Общественный контроль будет осуществляться до момента окончания строительства завода и ввода его в эксплуатацию. О ходе и итогах общественного контроля рабочая группа будет информировать общественность через сайт Общественной палаты Псковской области.

В целях оказания помощи рабочей группе в осуществлении контроля решено привлечь к ее работе экспертов из числа экологов, химиков и других специалистов - представителей экологических и общественных организаций, Псковского государственного университета.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.

Предприятие ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» зарегистрировано 14 февраля 2018 года с целью реализации проекта импортозамещающего производства полиэтилентерефталата и переработки полимеров.

Основу производственных мощностей ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» составят технологические установки по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ-гранул), переработке полимеров для получения продукции из них (БОПЭТ-пленок). При выпуске продукции планируется использовать непрерывные и периодические схемы производства, что позволит до 2022 года постепенно довести объемы производства ПЭТФ-гранул до 210 тыс. тонн в год, а производство БОПЭТ-пленок – до 70 тыс. тонн в год.

Общий объем инвестиций составляет порядка 13 млрд рублей. Количество новых рабочих мест составит около 500, а с учетом смежных производств — порядка 2,5 тысяч рабочих мест.

В перспективе планируется совместно с Псковским государственным университетом и Российской Академией наук создать в «Моглино» Научно-технический центр для подготовки собственных кадров и дальнейшего развития комплекса.

Ожидается, что завод «Титан - Полимер» будет представлять интерес для предприятий из смежных отраслей. По мнению специалистов, это создаст платформу для развития малого и среднего бизнеса в регионе. 

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