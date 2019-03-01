0
20:00
Пушкиногорская молодежь встретилась с очевидцем Великой Отечественной войны
18:10
25 лет спустя
18:03
Директор госархива Псковской области рассчитывает на продолжение работы геральдического совета в регионе
18:00
«Семь раз отмерь» - 1 марта (ЗВУК)
17:56
Анатолий Мультах о госрегистрации флага и герба региона: Значимость этого события переоценить трудно
17:35
Весенняя ярмарка «ART-ель» откроется в Пскове 2 марта
17:28
На развлекательные мероприятия для взрослых и детей приглашает «Акваполис» в Пскове 1-3 марта
Еще новости
Общество

В Пскове дорожники окопали расположенный на обочине магазин полутораметровой канавой

В Пскове дорожники окопали расположенный по адресу ул. Луговая, 2 магазин канавой глубиной от 60 сантиметров до 1,5 метров. Как сообщил Псковскому агентству информации владелец магазина, канаву отрыли рабочие компании-подрядчика, действующей по контракту с Севзапуправтодором.

Владелец магазина утверждает, что его павильон стоит на законных основаниях на земельном участке, который примыкает к автодороге. «Располагается он рядом с деревней «Лесхоз» и проживающие там жители ходят на остановку и попутно заходят к нам в магазин», - уточнил он.

«Меня вызывали в Севзапуправтодор и там мне сказали, что я пользуюсь их дорогой для осуществления коммерческой деятельности и попросили сделать объезд, въезд и так далее», - добавил мужчина.

Он также отметил, что Севзапуправтодор «дал предписание своему подрядчику и они приехали и отрыли канаву». «У них в предписании написано, что нужно восстановить какие-то сливные воды, но там на самом деле нечего восстанавливать. Как я понимаю, им не нравится,что люди останавливаются на машинах на обочине и создают опасность движению других транспортных средств. Хотя на самом деле там никому ничего не препятствует, обочина метров пять», - настаивает он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пушкиногорская молодежь встретилась с очевидцем Великой Отечественной войны
01 марта 2019
Пушкиногорская молодежь встретилась с очевидцем Великой Отечественной войны
Директор госархива Псковской области рассчитывает на продолжение работы геральдического совета в регионе
01 марта 2019
Директор госархива Псковской области рассчитывает на продолжение работы геральдического совета в регионе
«Семь раз отмерь» - 1 марта (ЗВУК)
01 марта 2019
«Семь раз отмерь» - 1 марта (ЗВУК)
Анатолий Мультах о госрегистрации флага и герба региона: Значимость этого события переоценить трудно
01 марта 2019
Анатолий Мультах о госрегистрации флага и герба региона: Значимость этого события переоценить трудно
Весенняя ярмарка «ART-ель» откроется в Пскове 2 марта
01 марта 2019
Весенняя ярмарка «ART-ель» откроется в Пскове 2 марта
На развлекательные мероприятия для взрослых и детей приглашает «Акваполис» в Пскове 1-3 марта
01 марта 2019
На развлекательные мероприятия для взрослых и детей приглашает «Акваполис» в Пскове 1-3 марта
Авиасообщение между Псковом и Сочи запустят с 4 мая
01 марта 2019
Авиасообщение между Псковом и Сочи запустят с 4 мая 1
Перелёты между Псковом и Москвой станут ежедневными с 1 мая
01 марта 2019
Перелёты между Псковом и Москвой станут ежедневными с 1 мая

Идет загрузка...