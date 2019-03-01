В Пскове дорожники окопали расположенный на обочине магазин полутораметровой канавой

18:15, 01 марта 2019, ПАИ

В Пскове дорожники окопали расположенный по адресу ул. Луговая, 2 магазин канавой глубиной от 60 сантиметров до 1,5 метров. Как сообщил Псковскому агентству информации владелец магазина, канаву отрыли рабочие компании-подрядчика, действующей по контракту с Севзапуправтодором.

Владелец магазина утверждает, что его павильон стоит на законных основаниях на земельном участке, который примыкает к автодороге. «Располагается он рядом с деревней «Лесхоз» и проживающие там жители ходят на остановку и попутно заходят к нам в магазин», - уточнил он.

«Меня вызывали в Севзапуправтодор и там мне сказали, что я пользуюсь их дорогой для осуществления коммерческой деятельности и попросили сделать объезд, въезд и так далее», - добавил мужчина.

Он также отметил, что Севзапуправтодор «дал предписание своему подрядчику и они приехали и отрыли канаву». «У них в предписании написано, что нужно восстановить какие-то сливные воды, но там на самом деле нечего восстанавливать. Как я понимаю, им не нравится,что люди останавливаются на машинах на обочине и создают опасность движению других транспортных средств. Хотя на самом деле там никому ничего не препятствует, обочина метров пять», - настаивает он.