Александр Козловский: «Псевдоэкологи» искажают ситуацию об опасности строительства завода «Титан-Полимер»

17:28, 04 марта 2019, ПАИ

«Псевдоэкологи» искажают ситуацию об опасности строительства завода «Титан-Полимер», заявил депутат Государственной думы Александр Козловский на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Псковской области 4 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы с вами должны выделить экспертов, чтобы они разобрались в ситуации, которая сейчас неправильно развивается», – обратился он к собравшимся и предложил администрации Псковской области услуги экспертов из Российского союза промышленников и предпринимателей.

Парламентарий акцентировал внимание на том, что сейчас есть большая поддержка из федерального центра и регион должен научиться «зарабатывать» самостоятельно, и поэтому предприятия должны открываться. По его словам, нужно помогать уже существующим предприятиям и привлекать инвесторов.

Александр Козловский напомнил, что 14 февраля на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили соглашение об экологическом партнерстве.