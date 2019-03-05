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Общество

Специалисты «Псковэнерго» помогли оперативно восстановить электроснабжение в деревне Родина

Ночью 5 марта специалисты «Псковэнерго» помогли оперативно восстановить электроснабжение на в новом микрорайоне деревни Родина Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Электроснабжение было прервано из-за повреждения на кабельной линии 10 кВ одной из псковских управляющих компаний. Как пояснили в РЭС №5 «Северных электрических сетей», эта линия задействована в схеме электроснабжения и потребителей «Псковэнерго». Инцидент произошел вечером 4 марта в 22:29 и коснулся большей части домов на улицах Владимирской и Никольской.

После выявления аварийного участка сети, находящегося на балансе сторонней организации, оперативный персонал «Псковэнерго» произвел необходимые переключения. В течение двух часов все потребители были запитаны по резервным схемам.

«Псковэнерго» предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Обо всех случаях повреждения энергооборудования необходимо сообщать на телефон «горячей линии» (8112) 597-999 или единый телефон МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный).

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