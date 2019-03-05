Итоги интернет-голосования по выбору места для благоустройства в Пскове подведёт специальная комиссия

17:03, 05 марта 2019, ПАИ

Итоги интернет-голосования по выбору места для благоустройства в Пскове в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда» подведёт специальная комиссия, в которую войдут представители общественности и органов власти. Об этом в эфире ПАИ-live сообщила заместитель главы УГХ Пскова Татьяна Алексеева.

При этом, по её словам, основные лидеры вполне видны, однако в итоге всё будет зависеть от критериев анализа, которыми будут руководствоваться члены комиссии.

Напомним, в двух крупнейших городах Псковской области 28 февраля завершилось интернет-голосование по выбору места для благоустройства в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда». И если в Великих Луках жители вполне определенно поддержали идею ремонт спуска к острову Дятлинка, то в Пскове итоги не подведены до сих пор — несколько местных депутатов обратились к главе города с просьбой остановить голосование и написать запрос в полицию. По их информации, в финальной части стали очевидны накрутки голосов и народное голосование, как отмечается в обращении, из «соревнования активных граждан превратилось в соревнование технических средств».