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Вереск vs велотрек: ПАИ-live с Татьяной Алексеевой
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Общество

Вереск vs велотрек: ПАИ-live с Татьяной Алексеевой

Сегодня, 5 марта, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала заместитель начальника управления городского хозяйства Пскова Татьяна Алексеева.

Напомним, в двух крупнейших городах Псковской области завершилось интернет-голосование по выбору места для благоустройства в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда». В Пскове голосование обернулось скандалом — организаторы объявили о массовом вбросе голосов и заморозили подведение итогов.

В прямом эфире Татьяна Алексеева рассказала о выявленном мошенничестве, объяснила, как теперь будут подводиться итоги, спрогнозировала, когда проекты благоустройства будути реально реализованы, появится ли на Завеличье велотрек, а на Запсковье цветная подсветка, вересковый сад и розовый остров.

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