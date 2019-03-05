Вереск vs велотрек: ПАИ-live с Татьяной Алексеевой

17:49, 05 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 5 марта, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала заместитель начальника управления городского хозяйства Пскова Татьяна Алексеева.

Напомним, в двух крупнейших городах Псковской области завершилось интернет-голосование по выбору места для благоустройства в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда». В Пскове голосование обернулось скандалом — организаторы объявили о массовом вбросе голосов и заморозили подведение итогов.

В прямом эфире Татьяна Алексеева рассказала о выявленном мошенничестве, объяснила, как теперь будут подводиться итоги, спрогнозировала, когда проекты благоустройства будути реально реализованы, появится ли на Завеличье велотрек, а на Запсковье цветная подсветка, вересковый сад и розовый остров.