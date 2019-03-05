Более 2 тысяч псковичей остались без газа в результате аварии на улице Владимирской

17:12, 05 марта 2019, ПАИ

В деревне Родина Псковского районе на улице Владимирской при земляных работах сотрудники ООО «Эгле» повредили газопровод и оставили без газа 2 тысячи 400 жителей города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков», работы проводились без согласования с газораспределительной организацией.

От газоснабжения отключены 24 многоквартирных и 1 частный дом.

Сейчас специалисты ведут восстановительные работы.Как отметили в предприятии, для безопасного восстановления газоснабжения абонентам необходимо перекрыть краны и вентили перед оборудованием.

Напомним, накануне, вечером 4 марта, в деревне Родина большинство домов на улицах Владимирской и Никольской оказались без электроэнергии. Произошло это из-за повреждения на кабельной линии одной из псковских управляющих компаний.