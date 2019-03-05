Почти 2700 вакансий для безработных псковичей имеются в областном центре занятости населения

22:51, 05 марта 2019, ПАИ

2 тысячи 682 вакансии для безработных псковичей имеются на 28 февраля в ГКУ «Областной центр занятости населения», заявила заместитель директора учреждения Ольга Колгушкина на координационном итоговом совещании при главе Пскова Иване Цецерском по итогам деятельности в феврале и задачам на март. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Она отметила, что в феврале были признаны безработными 128 граждан. Из числа стоящих на учете в центре занятости населения, 48 граждан было трудоустроено.