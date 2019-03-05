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Общество

Губернатор Псковской области провел рабочую встречу с председателем реготделения Ассоциации юристов России

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 5 марта, провел рабочую встречу с председателем Псковского регионального отделения «Ассоциации юристов России», президентом Нотариальной палаты Псковской области Валентиной Николаевой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества. В частности, речь зашла о наиболее важном и востребованном направлении работы — оказании бесплатной юридической помощи и повышении правовой культуры социально незащищенных граждан. «Работа ведется, в том числе и на выезде, в муниципальных образованиях, где проходят так называемые «информационные дни». С жителями тесно работают и специалисты Ассоциации, и практикующие в районах нотариусы», — рассказала Валентина Николаева.

Она также поблагодарила областные власти за внимание к некоммерческому сектору и к социальным проектам Ассоциации. При реализации социального проекта «Правовой навигатор для принимающих семей и специалистов служб сопровождения» используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.

Губернатор в свою очередь отметил работу членов Ассоциации со студентами профильных факультетов по повышению уровня их практических знаний и навыков и выразил готовность и со стороны администрации области и дальше оказывать содействие в работе по социально значимым направлениям.

Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» создано в регионе в 2010 году. В настоящее время в состав Ассоциации входит около 170 членов: юристов, нотариусов, адвокатов и государственных служащих.

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