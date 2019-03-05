Росгвардия начала прием граждан в Печорах

22:49, 05 марта 2019, ПАИ

В Печорах сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области начали прием граждан и юридических лиц по вопросам оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.



Прием граждан и юридических лиц для получения государственных услуг проходит по следующему графику: вторник, четверг с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00. Дополнительный день приёма: 3-я суббота месяца с 09:00 до 12:30.