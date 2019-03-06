С 8 марта будет запрещён выход на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер

09:04, 06 марта 2019, ПАИ

С 8 марта будет запрещён выход на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Соответствующее распоряжение приняла региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Документ подписал председатель комиссии губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Запрет связан с повышением температуры воздуха и начавшимся процессом таяния льда.

Специалисты МЧС будут патрулировать водоёмы, также планируется организовать дежурство оперативных групп управления во взаимодействии с ГИБДД на временных постах в деревнях Неёлово и Солоново Псковского с целью информирования населения о запрете выхода на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер. Поисково-спасательные отряды аварийно-спасательной службы области будут находиться в готовности к ведению спасательных работ на водных объектах Псковской области.