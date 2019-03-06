Марина Гаращенко: Кадровая политика для нас в приоритете на 2019 год

10:26, 06 марта 2019, ПАИ

«Вопросы кадрового дефицита актуальны для многих регионов РФ, и Псковская область в том числе имеет колоссальный дефицит по врачебным кадрам и среднему медицинскому персоналу», - заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live.

По ее словам, ежегодно в регион прибывают порядка 70 врачей, однако к 2024 году эта цифра должна увеличиться до 185 специалистов. Марина Гаращенко также добавила, что дефицит кадров образовался не за год, «цифра стабильно сохраняется на протяжении нескольких лет». «В 2018 году мы привлекли лишь 48 врачей. Надо приложить максимум усилий на основной ресурс – кадры. Кадровая политика в приоритете на 2019 год», - отметила председатель комитета, добавив, что в регионе не лучшая ситуация с размером зарплат для врачей. «Вопрос стоит на контроле у губернатора. Будут предприниматься все меры для его решения», - заверила Марина Гаращенко.

Наиболее остро, по её словам, в Псковской области стоит вопрос с дефицитом терапевтов, педиатров, лоров, неврологов и фельдшеров. В общей сложности регионе не хватает 1183 врачей. Сейчас в области работают 1727 докторов.

«Рассчитываем на все программы, включая «Земского доктора», поэтому рекомендации, озвученные президентом, актуальны для региона. Все возможные программы, которые есть на сегодняшний день, в том числе в рамках нацпроекта, мы максимально будем в Псковской области реализовывать», - отметила Марина Гаращенко.