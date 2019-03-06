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Общество

В Псковской области за последние 10 лет вдвое сократились темпы убыли населения

Псковская область «совершила прорыв в демографическом отношении», - считает председатель комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Марина Гаращенко. Сегодня, 6 марта, в эфире проекта ПАИ-live она рассказала, что убыль населения регионе за последние 10 лет сократилась вдвое, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, демографические скачки имеют естественное объяснение. «В социальном отношении предпринимаются все усилия, чтобы женщины рожали больше», - отметила Марина Гаращенко. Она напомнила, что сегодня детородного возраста достигло «поколение 1990-х годов», которое само родилось в тот период, «когда была демографическая яма».

Тем не менее, «в 2018 году смертность в регионе снизилась, а рождаемость осталась прежней. Люфт между ними сократился, и это говорит о хорошей динамике», - подчеркнула председатель облздрава.

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