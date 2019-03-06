В Псковской области хотят охватить медицинскими профосмотрами 100% населения

10:54, 06 марта 2019, ПАИ

«С 2019 года осмотры населения будут проводиться не только каждые три года. Нужно профосмотрами охватить 100% населения, нужно стремиться к ежегодным осмотрам», - сказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live сегодня, 6 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, профосмотры заключаются не только в осмотрах специалистах, но и функциональных методах исследования, таких, как скрининг на рак легкого и маммография.