Марина Гаращенко: Система здравоохранения должна быть выстроена так, чтобы гражданин мог воспользоваться услугой, когда ему это надо

10:45, 06 марта 2019, ПАИ

«Любая медицинская помощь должна быть доступной и качественной. То есть система здравоохранения должна быть выстроена так, чтобы любой гражданин мог этой услугой воспользоваться в то время, когда ему это надо», - заявила председатель комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Марина Гаращенко сегодня, 6 марта, в эфире проекта ПАИ-live, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она напомнила, что на территорию, где проживает до 100 человек, должен приходиться 1 медработник. «Это значит, что все население должно быть точечно охвачено медицинскими работниками - фельдшерами или врачами общей практики», - пояснила председатель облздрава. По словам Марины Гаращенко, возможность попасть на прием к педиатру или терапевту должна быть обеспечена в течение дня, на прием к профильным специалистам – в срок до 14 дней.

Председатель комитета по здравоохранению сообщила, что на 2019 год запланирована закупка дополнительных передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, которые ездят по определенному графику к населению. «По любому вызову любого гражданина на всей территории области работает Скорая помощь. При всех межрайонных и районных больницах есть посты Скорой», - добавила она. «Людям должно быть удобно», - резюмировала Марина Гаращенко.