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Общество

На 5% сократилась смертность от онкозаболеваний за 2018 год в Псковской области

За 2018 год в Псковской области смертность от онкологических заболеваний сократилась на 5%. «Это хороший показатель», - заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире проекта ПАИ-live 6 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Гаращенко отметила, что в регионе по-прежнему на первом месте смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, на втором – от онкологических. В структуре всех онкозаболеваний, по её словам, преобладает рак легких.

Председатель областного комитета по здравоохранению обратила внимание на то, что флюорография помогает выявлять не только туберкулез, но и первичные онкологические очаги при раке легкого.

Она также сообщила, что сейчас первоочередной задачей является маршрутизация – выстраивание правильного маршрута пациента, ведение реестра онкобольных.  «С этого года лечение пациента с онкозаболеваниями погружено в обязательное медицинское страхование, предусмотрено довольно серьезное финансирование на окнопрограмму и основной упор будет сделан на маршрут пациента», - сказала Марина Гаращенко.

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