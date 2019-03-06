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Общество

В рамках нацпроекта планируется доукомплектовать оборудованием псковский онкоцентр

В рамках национального проекта в сфере здравоохранения планируется доукомплектовать необходимым оборудованием Псковской областной онкологический центр и решить вопрос по первичному звену в этом медучреждении. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире проекта ПАИ-live 6 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В целом, подчеркнула гостья эфира, псковский онкоцентр по оснащению на сегодняшний день находится на достойном уровне, оборудование соответствует всем требованиям. Она напомнила, что посетила его вместе с губернатором области Михаилом Ведерниковым в числе первых после назначения на должность начальника комитета по здравоохранению. Марина Гаращенко сравнила с центр с масштабной онкологической клиникой, поскольку в нём представлены все структуры и слои, которые требуются при оказании помощи онкобольным.

Она добавила, что онконастороженность должна быть на каждом уровне, первичный скрининг должен проходить по всей медицинской сети области, а в онкоцентр должны попадать уже пациенты с подозрением на рак или с поставленным диагнозом.

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