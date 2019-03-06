«Титан-Полимер» пройдет экологическую, санитарную и промышленную экспертизы

13:46, 06 марта 2019, ПАИ

Проект предприятия «Титан-Полимер» пройдет экологическую, санитарную и промышленную экспертизы. Об этом его директор, Герман Петрушко, заявил сегодня, 6 марта, выступая перед депутатами Собрания Псковского района, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Он заверил народных избранников, что производство является «малоотходным». Кроме того, на нем предусмотрена очистка сточных вод. «Ничего опасного по выбросам нет», - подчеркнул руководитель «Титан-Полимера».

Герман Петрушко напомнил, что ввод в строй завода принесет региону 11 млрд рублей в бюджеты всех уровней и позволит создать 500 рабочих мест непосредственно на предприятия и еще 2000 тысячи - на предприятиях-подрядчиках.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

Предприятие ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» зарегистрировано 14 февраля 2018 года с целью реализации проекта импортозамещающего производства полиэтилентерефталата и переработки полимеров.

14 февраля этого года губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.

Основу производственных мощностей ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» составят технологические установки по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ-гранул), переработке полимеров для получения продукции из них (БОПЭТ-пленок). При выпуске продукции планируется использовать непрерывные и периодические схемы производства, что позволит до 2022 года постепенно довести объемы производства ПЭТФ-гранул до 210 тыс. тонн в год, а производство БОПЭТ-пленок – до 70 тыс. тонн в год.

Общий объем инвестиций составляет порядка 13 млрд рублей. Количество новых рабочих мест составит около 500, а с учетом смежных производств — порядка 2,5 тысяч рабочих мест.

В перспективе планируется совместно с Псковским государственным университетом и Российской Академией наук создать в «Моглино» Научно-технический центр для подготовки собственных кадров и дальнейшего развития комплекса.

Ожидается, что завод «Титан - Полимер» будет представлять интерес для предприятий из смежных отраслей. По мнению специалистов, это создаст платформу для развития малого и среднего бизнеса в регионе.