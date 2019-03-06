Михаил Ведерников о ремонте дорог Пскова: Пусть подрядчики не дожидаются указаний, а принимают меры

15:06, 06 марта 2019, ПАИ

До конца недели будет сформирован список гарантийных улиц Пскова, которые требуют ремонта, сообщил глава администрации города Александр Братчиков на совещании по содержанию дорог 6 марта. «Пусть подрядчики не дожидаются указаний, а предпринимают меры по аварийному ремонту», - заявил на это губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Александр Братчиков проинформировал главу региона, что на одного из подрядчиков, отвечающих за содержание дорог Пскова, наложен штраф в 680 тыс. рублей, на другого – 80 тыс. рублей.

Представитель движения «Убитые дороги» Дмитрий Цопов рассказал, что общественники вместе с Александром Братчиковым провели инспекцию по гаратийным участкам городских улиц, по итогам этого выезда подрядным организациям была дана рекомендация как только позволит погода проводить ремонт «картами» [когда на месте ямы вырезается квадрат асфальта и заменяется на новое покрытие] .

«Погода сейчас просто не позволяет делать ремонт «картами», иначе мы просто парализуем движение в городе», - заявил Михаил Ведерников.

На совещании отмечалось, что летом предполагается ямочные ремонты выполнять инновационными методами с нанесением эмульсии и выполнением фрезерования.

Руководитель предприятия «Псковавтодор» Владимир Шаляев заявил о готовности сотрудничать с властями Пскова, чтобы оперативно помогать городу. Кроме того, он подчеркнул, что спецлаборатория Псковавтодора закомплектована и будет участвовать в приёмке ремонтных работ. «К сезону все будет готово. Всегда готовы оценить качество работ ваших подрядчиков», - сказал Владимир Шаляев.