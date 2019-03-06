Государственное бюджетное учреждение для подвоза школьников могут создать в Псковской области

16:10, 06 марта 2019, ПАИ

В Псковской области могут создать государственное бюджетное учреждение (ГБУ) по перевозке детей. Соответствующее предложение было озвучено на заседании экспертной группы при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области по вопросу безопасности перевозок детей автомобильным транспортом, сегодня, 6 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе заседания врио начальника регионального ГИБДД Юрий Шестаков рассказал, что в регионе растет число случаев детского травматизма. По его словам, значительная часть автобусов, использующихся в регионе для перевозки детей, не соответствует нормам безопасности. «Автобусы переоборудуют, чтобы была большая вместимость», - отметил он, и подчеркнул, что «нужно выделять школьные перевозки из пригородного сообщения».

Представитель ГИБДД также сообщил, что проект «Сельский школьный автобус», который реализовывался в Псковской области, «утратил свою силу». «Он являлся подпрограммой национального проекта «Образования». Когда произошло сокращение нерентабельных школ, были выделены автобусы для того, чтобы довозить школьников в большие города, - напомнил он. - Не всегда принимались на работу квалифицированные водители и проводились осмотры машин, поэтому автобусы передали автотранспортным предприятиям».

Однако, по его словам, это не дало положительных результатов. В качестве примера Юрий Шестаков привёл состоявшийся 5 марта досмотр сотрудниками ГИБДД шести автобусов в Кунье, в ходе которого был установлен один факт перевозки детей стоя. «Все дети должны перевозиться сидя, - подчеркнул он. - Мы составили протоколы и проведём соответствующую проверку в отношении должностных лиц».

Кроме того, врио начальника ГИБДД отметил, что нарушения по перевозке детей также были выявлены в Острове и в Гдовском районе. «В Гдове в поселке Ямм водители при перевозке детей не используют тахограф, он у них банально не исправен. И какой смысл было передавать в школы автобусы обратно, чтобы потом их эксплуатировать неисправными?» - отметил он.

Представитель ГИБДД подчеркнул, что люди в Псковской области доведены до крайней степени возмущения. По его словам, женщина из Дедовичского района написала на сайт президента, что дети не доехали в школу на автобусе, завязли в пути и прождали 4 часа, а после того как автобус вытащили, он развернулся и поехал обратно. «Аналогичная ситуация была в Острове, когда ребенка оставили возле школы и только благодаря бдительности учителя, его все-таки доставили домой, а ему туда добираться больше 10 километров», - отметил он.

«От такой беды не застрахован и автобус, который будет на балансе школы. Какие ваши предложения?» - сказала уполномоченный по правам ребёнка по Псковской области Наталия Соколова.

Врио начальника УГИБДД в ответ предложил выделить школьные автобусы из пригородного дорожного сообщения, чтобы перевозить на них только детей. При этом он отметил, что не обязательно, чтобы автобусы были закреплены за школой.

Уполномоченный по правам ребёнка по Псковской области рассказала, что в Тверской области организовали отдельную организацию, занимающуюся школьными перевозками. «Я видела два вида перевозки: школьный желтый автобус и маршрутный», - рассказала она.

Также уполномоченный по правам ребёнка по Псковской области отметила, что к ней поступает ряд обращений по проблемам, связанным с перевозкой детей. Например, дети говорят о том, что часто не хватает сидячих мест. «При этом мы понимаем, что эти перевозки осуществляются по федеральным трассам», - уточнила она.

Зампредседателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Игорь Сильченков отметил, что необходимо формировать новую схему подвоза. «Вопрос лишь в том, как всё будет организовано. У нас же на перевозчика все свалили и потом требуют с него», - сказал он.

В свою очередь представитель ГИБДД предложил создать новое специализированное предприятие по перевозке детей. Также он отметил необходимость выделения средств на постройку автобусных остановок около образовательных учреждений и подъездов к ним.

Игорь Сильченков подчеркнул, что закон по правилам перевозки детей должен выполняться. «Все замечания, которые люди нам дают - полностью оправданы, поэтому нужно организовывать ГБУ по школьным перевозкам», - отметил зампредседателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Он добавил, что областной комитет будет переводить ряд маршрутов именно на перевозку школьников. «Посмотрят, где много детей живет. Пока порядок предоставления субсидий еще не установлен, нужно будет его разработать», - уточнил Игорь Сильченков.

Кроме того, по его словам, необходимо организовать помощь в форме компенсации затрат тем родителям, которые вынуждены самостоятельно привозить детей в школу издалека.

Всего, по словам, Игоря Сильченкова, в Псковской области около 450 школьных маршрутов, 257 из них обслуживает Псковпассажиравтотранс.

Наталия Соколова напомнила, что в регион регулярно поступают школьные автобусы. «В прошлом году мы передали их в Псковпассажиравтотранс», - уточнила она и добавила, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал поступление в этом году в Псковскую область новой партии автобусов.