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Общество

Психолог УФСИН России по Псковской области провела профилактическое занятие с учащимися школы №12

В школе №12 города Пскова прошло профилактическое занятие психолога УФСИН России по Псковской области Натальи Гудзовской с учащимися 8 классов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, тема занятия - «Особенности суицидального поведения подростков».

В ходе встречи психолог побеседовала с ребятами о взаимоотношениях с родителями и о том, что делать, если родители не понимают ребенка. Также поговорили о таком понятии как семья, которая является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование суицидальной склонности у подростков.

Кроме того, учащиеся рассмотрели примеры чувств, стоящих за суицидальным поведением и пришли к выводу, что истинными причинами кризисной ситуации являются конфликты в семье, непонимание и не удовлетворенные потребности детей.

Воспитанники принимали активное участие в диалоге с Натальей Гудзовской, отвечая на вопросы о поводах, ведущих к покушению на суицид. Кроме того, психолог рассказала подросткам о том, что необходимо делать, если подобная ситуация происходит с ним лично или знакомым.

В завершении встречи ребята поблагодарили сотрудника и поздравили с наступающим Международным женским днем.

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