Учёные сообщили о третьем случае излечения от ВИЧ
В Германии третий по счету пациент, возможно, излечился от ВИЧ после пересадки костного мозга, сообщает издание New Scientist со ссылкой на исследователей
Пациенту пересадили донорский костный мозг с мутацией в гене. Это уже третий известный случай ремиссии пациента с вирусом иммунодефицита. О последнем на сегодняшний день «дюссельдорфском пациенте» сообщили исследователи из Утрехтского университета, пишет Газета.ру.
Ранее в Британии сообщили об улучшении у пациента, пораженного ВИЧ, в ходе лечения рака. Ему также пересаживали костный мозг.
Ученые заняты созданием системы сопротивления ВИЧ на генетическом уровне. Ученые предлагают редактировать геном человека, делая его невосприимчивым к смертельному вирусу.
Ранее сообщалось, что российские ученые планируют в течение пяти лет разработать вакцину от ВИЧ.