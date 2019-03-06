Учёные сообщили о третьем случае излечения от ВИЧ

22:06, 06 марта 2019, ПАИ

В Германии третий по счету пациент, возможно, излечился от ВИЧ после пересадки костного мозга, сообщает издание New Scientist со ссылкой на исследователей

Пациенту пересадили донорский костный мозг с мутацией в гене. Это уже третий известный случай ремиссии пациента с вирусом иммунодефицита. О последнем на сегодняшний день «дюссельдорфском пациенте» сообщили исследователи из Утрехтского университета, пишет Газета.ру.

Ранее в Британии сообщили об улучшении у пациента, пораженного ВИЧ, в ходе лечения рака. Ему также пересаживали костный мозг.

Ученые заняты созданием системы сопротивления ВИЧ на генетическом уровне. Ученые предлагают редактировать геном человека, делая его невосприимчивым к смертельному вирусу.

Ранее сообщалось, что российские ученые планируют в течение пяти лет разработать вакцину от ВИЧ.