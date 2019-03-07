Из-за дефектов покрытия на дорогах Пустошка – Себеж и Идрица – Чайки вводится ограничение движения

11:21, 07 марта 2019, ПАИ

С 6 марта вводится временное ограничение движения на автомобильных дорогах Пустошка – Себеж и Идрица – Чайки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В связи с разрушением покрытия на проезжей части и необходимостью принятия мер по сохранности трасс на дороге Пустошка – Себеж на участке км 37+354 – км 35+466 будет установлен знак 3.12 «Ограничение нагрузки на ось», а на дороге Идрица – Чайки на участке км 0+000 – км 6+990 - знак 3.12 «Ограничение нагрузки на ось».

Ограничение движения вводится до устранения выявленных дефектов покрытия.