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Пройти диспансеризацию в выездном ФАПе у «Ленты» на улице Труда смогут псковичи с 11 по 15 марта

С 11 по 15 марта в Пскове у гипермаркета «Лента» (улица Труда, 54) горожане смогут пройти диспансеризацию. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской городской поликлиники, мобильный ФАП с госномером В 862 КР 60 будет дежурить возле гипермаркета ежедневно с 10:00 до 14:00.

Диспансеризация в выездном ФАПе включает в себя опрос (анкетирование), антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, выдачу направления на анализы.

Телефон приемной главного врача 53-49-42, телефон отделения профилактики 53-62-14.

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