Всемирный День диджея отмечается 9 марта

08:56, 09 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 9 марта, отмечается Всемирный день диджея (World DJ Day), пишет calend.ru.

Но это скорее не официальный праздник, а важная благотворительная акция, которая проводится с 2002 года от имени Международной клубной индустрии. Каждый год во всем мире проводится неделя благотворительных акций в помощь детским организациям, а кульминацией благотворительных акций и является 9 марта — Всемирный день диджея.

Первоначально инициаторами мероприятия выступили фонд World DJ Fund и организация Nordoff Robbins Music Therapy, которая использует музыку для лечения детей и взрослых. Традиционно, вся прибыль, полученная ди-джеями, клубами, радиостанциями в этот день, направляется в различные международные детские фонды и учреждения.

На протяжении нескольких лет ежегодную традицию DJ-благотворительности поддерживают известные средства массовой информации — MTV, Radio 1, Galaxy, Mixmag, DJ, Muzik, Hello, Face, Loaded и FHM, а также звезды мировой танцевальной сцены — Pete Tong, Danny Tenaglia, Sasha, Dave Seaman, Paul Oakenfold, Paul Van Dyk, Carl Cox, Seb Fontaine, Sister Bliss и многие другие.

Слово диджей является аббревиатурой английского DJ (иногда встречается написание deejay) — disc jockey (диск-жокей) — и определяет профессию человека, который выбирает и проигрывает для аудитории записанную музыку. Первоначально под диском (disk) подразумевали пластинки, но в последние годы все большую популярность приобретают компакт-диски. В связи с этим сегодня понятие disc jockey предполагает все виды музыкального воспроизведения, не зависящего от источника музыки.