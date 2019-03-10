На ряде автодорог области введены ограничения движения ради из-за разрушения покрытия проезжей части
На нескольких автомобильных дорогах в Псковской области установлены временные знаки об ограничении движения.
Как сообщили Псковскому агентству информации в областном УГИБДД, с 15 февраля сроком на 30 дней временное ограничение движения введено на следующих дорогах:
- «Старый Изборск – Палкино – Остров» 3.12 «Ограничение нагрузки на ось»;
- «Васильево – Анскино – Локно – Васильево» 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».
Введение ограничений для тяжелых автомобилей вызвано разрушением покрытия на проезжей части и необходимостью принятия мер по сохранности автомобильных дорог ГБУ ПО «Псковавтодор».