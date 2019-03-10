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Общество

На ряде автодорог области введены ограничения движения ради из-за разрушения покрытия проезжей части

На нескольких автомобильных дорогах в Псковской области установлены временные знаки об ограничении движения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в областном УГИБДД, с 15 февраля сроком на 30 дней временное ограничение движения введено на следующих дорогах:

Введение ограничений для тяжелых автомобилей вызвано разрушением покрытия на проезжей части и необходимостью принятия мер по сохранности автомобильных дорог ГБУ ПО «Псковавтодор».

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