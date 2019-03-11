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Общество

Создание «искусственного солнца» завершают в Китае

Процесс создания китайского экспериментального реактора для термоядерного синтеза EAST будет завершен в 2019 году, заявил глава Национальной ядерной корпорации страны Дуань Суру. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Science Alert.

Физики надеются получить источник неограниченной энергии, поскольку устройство, называемое «искусственным солнцем», позволит создать реакцию, аналогичную процессу ядерного синтеза в недрах звезды.

По словам Дуаня Суру, новый токамак сможет разогреть ионы до температуры 100 миллионов градусов Цельсия, что примерно в семь раз горячее ионов настоящего Солнца. Достижение этой температурной планки — одно из условий создания термоядерных реакторов.

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