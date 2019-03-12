Михаил Ведерников о строительстве завода «Титан-Полимер»: Проект стартует, если пройдет общественные слушания и все экспертизы

12:41, 12 марта 2019, ПАИ

Проект по строительству на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» завода по производству полимеров группы компаний «Титан» сможет стартовать только в том случае, если пройдет общественные слушания, техническую и экологическую экспертизу. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 12 марта, на посвященной новым мерам господдержки встрече с представителями промышленных производств региона заявил губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что тема строительства «является топовой и вызывает беспокойство у населения», а «разные политические силы пытаются на ней «похайпить». При этом он добавил, что с экономической точки зрения проект для региона значимый – он предполагает создание тысячи рабочих мест и привлечение почти 14 млрд рублей инвестиций, а также возможность промышленной кооперации с рядом псковских предприятий.

Михаил Ведерников заверил, что «все эти мероприятия будут проходить открыто». На всех этапах и администрация области и рабочая группа в режиме онлайн будет иметь доступ ко всем документам, касающимся проекта.

Губернатор также добавил, что «иногда все волнения надуманы». «Например птицефабрика которая находится примерно в том же месте имеет тот же класс опасности, что и будущий завод. Надо все-таки объективно подходить к вопросам», - отметил он. Тем не менее, добавил глава региона, «экология для нас - важное направление и актуальная тема».

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.