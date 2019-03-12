Кинопремьеры недели: триллер с Николь Кидман, дебют Джоны Хилла о подростках 90-х и боевик с Беном Аффлеком

18:02, 13 марта 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката и отбирает несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. Кинопремьеры этой недели: Николь Кидман в своей лучшей актерской форме сражается с мафией Лос-Анджелеса в триллере «Время возмездия», Джона Хилл уверенно дебютирует в кино с грандиозной комедийной драмой о подростках на экваторе 90-х, а Бен Аффлек бегает по джунглям и отстреливает наркобаронов в блокбастере «Тройная граница» от Netflix.

«Время возмездия»

51-летняя прекрасная австралийка Николь Кидман еще может дать актерского жару, что она превосходным образом и доказывает в новой картине режиссера Карины Кусамы (автор хорроров «Приглашение» и «Тело Дженнифер»). Кидман играет полицейскую Эрин Белл, которая будучи под прикрытием позволяет чувствам взять верх над разумом и влюбляется в напарника. Дальше – все, как в тумане: очередная спецоперация по поимке лос-анджелесских жуликов проваливается, что приводит к трагическим последствиям. Спустя несколько лет мы видим уже хорошенько потрепанную жизнью Эрин: теперь она сильно пьет, конфликтует на работе с коллегами-копами, которые ее не уважают, попутно пытается разобраться в своей жизни и изредка видится с 16-летней дочкой, которая после развода родителей предпочла остаться с отцом.

Николь Кидман, как и ее коллеги по цеху - Хоакин Феникс в «Тебя никогда здесь не было», Мэтью МакКоннахи в «Настоящем детективе» или Кристиан Бэйл в «Машинисте», «Власти» и Шарлиз Терон в «Монстре», - пытается залезть в шкуру отчаявшегося, но всесильного главного героя за счет радикальных физических, психологических и, естественно, косметических усилий. Все это помогает Кидман вжиться в образ прожжённого детектива-пьяницы и сыграть свою лучшую роль за последние годы. Явно с прицелом на «Оскар». Но, статуэток, к сожалению, этот героизм актрисе не прибавил, и Кидман обошлась в этом году лишь скромной номинацией на «Золотой глобус».

Несмотря на то, что фильм Карины Кусамы, прокатившись по нескольким крупным фестивалям, не собрал наград, критики все же остались в восторге от вдохновленной классическими американскими боевиками 70-х картины. Собственно, почему бы и нет: обозленная на саму себя и весь белый свет, желтозубая героиня Кидман с растрепанными волосами и синяками под глазами мечется по самым скверным криминальным районам Лос-Анджелеса, стреляет, ругается, жестко пьет и колотит мужиков.

Для любителей актерских подвигов, неочевидных ролей и боевиков 70-х – в прокате с 14 марта.

«Середина 90-х»

Грандиозный режиссерский дебют актера Джона Хилла: человека, которого все знают, в основном, по рыхлым дурашливым комедийным персонажам, скажем, в «Суперперцах» и в обеих частях «Мачо и ботана». Позже в карьере Хилла все же произошел важный скачок: он снялся сначала в «Человеке, который изменил все» Беннетта Миллера, а позже у Мартина Скорсезе и Гаса Ван Сента. И вот теперь Хилл наконец-то дорос до собственного дебюта в режиссуре.

О фильме говорит его название, тут нет никаких авторских лукавств Хилла: солнце плавит Калифорнию 90-х, пропитанную беззаботными покатушками на скейтбордах, свободой, Nintendo и домашними вечеринками. Хилл рассказывает о мальчишке Стиви, которому приходится не сладко: старший брат колотит и на пушечный выстрел не подпускает к своей комнате, а молодая мама отдает всю себя работе и кавалерам-однодневкам. Да и друзей у молодого паренька практически нет, поэтому он решает их отыскать и натыкается на подростков-скейтбордистов. Стиви решает к ним примкнуть и завоевать их уважение.

Прелесть этой картины в том, что Хилл не стремится запихнуть в авторскую историю побольше «сакральных смыслов», библейских отсылок и прочей, иногда совершенно лишней, шелухи. «Середина 90-х» - это честный драмеди-роман взросления, история о сложном переходе героя к отрочеству и фильм-срез поколения лихих американских 90-х, который связывает разных зрителей единой поп-культурой и детскими приключениями. Кто не играл в Street Fighter II, не залезал на запретные территории, проводя практически все лето на улице с друзьями и попадая в различные заварухи? Ко всему, это еще безупречно и прилежно запечатленный на пленку Крисом Бловелтом (и местами даже на VHS) скромный, но атмосферный фильм со старательно возрожденной эстетикой ушедшей эпохи. А исполнитель главной роли Санни Сулджик играет в фильме словно уже опытный профессиональный актер: с невероятной энергией и самоотдачей под бешенный саундтрек Трента Резнора, Аттикуса Росса, а также Pixies, Omega, Nirvana, Herbie Hancock и Wu-Tang Clan.

Для всех – в прокате с 14 марта.

«Тройная граница»

Маскулинный блокбастер от стриминг-гиганта Netflix и режиссера Джей Си Чендора, в котором пятеро обиженных плохой жизнью оперативников решают накрыть масштабный наркокартель на границе Парагвая, Аргентины и Бразилии, где все кишит, ко всему прочему, еще и террористами. Вдобавок, элитные бойцы преследуют и личные корыстные цели: они рассчитывают расправиться с наркобаронами и прихватить с собой солидные суммы для обеспечения себе беззаботного будущего.

Для такого, практически олдскульного, жанрового боевика, сделанного в духе последних «Форсажей» и поздних блокбастеров с Сильвестром Сталлоне, Джей Си Чендор выписывает Бена Аффлека, Чарли Ханнэма, Педро Паскаля, Оскара Айзека и Гаррета Хедлунда. К звездному актерскому составу присоединяется также талантливейший отечественный оператор Роман Васьянов, который уже зарекомендовал себя у Netflix и не только («Яркость», «Ярость», «Отряд самоубийц, «Патруль»).

Для соскучившихся по крепким боевикам в джунглях и Бену Аффлеку зрителей – на Netflix с 13 марта.