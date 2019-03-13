0
13:13
Выездной оргкомитет по созданию музея Ледового побоища в Самолве намечен 20 апреля
10:47
В связи с ремонтом моста через Кебь на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе вводится реверсивное движение
09:48
На VI форуме СОНКО псковский «Шанс» планирует обменяться опытом с другими организациями
22:47
Глава «Газпрома» пообещал Владимиру Путину завершить газификацию России за 10 лет
22:24
Конкурс «Ученик года-2019» стартовал в Пскове
21:46
336 млн рублей направят на ремонт и реконструкцию улиц в Пскове в этом году
20:48
Утвержден порядок присвоения имен российским аэропортам
Еще новости
Общество

В Псковской области стартует региональный конкурс проектов ТОС

В апреле в Псковской области стартует региональный конкурс проектов местных инициатив, организатором которого выступает Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В конкурсе могут принимать участие территориальные общественные самоуправления (ТОС), расположенные на межселенной территории, на территориях городских округов, городских и сельских поселений Псковской области.

На реализацию проектов — победителей конкурса проектов местным бюджетам муниципальных образований, на территории которых предполагается реализация проекта, будут предоставляться субсидии из областного бюджета.

Представители ТОС, имеющие намерение участвовать в конкурсе проектов, представляют в местную администрацию муниципального образования, на территории которого предполагается реализация проекта, следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе проектов;

2) копию документа, подтверждающего полномочия представителя ТОС;

3) паспорт проекта;

4) иные документы, относящиеся к проекту.

Формы указанных документов и иная информация о конкурсе проектов размещены на странице Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области.

Прием документов местными администрациями муниципальных образований от представителей ТОС продлится с 25 марта до 25 апреля 2019 года. Заявки на участие в конкурсе от местных администраций принимаются организатором конкурса до 1 мая. Победителей конкурса проектов определяет конкурсная комиссия не позднее 15 июня текущего года.

Контактную информацию по вопросам участия в конкурсе проектов можно получить по телефонам 299–800, 299–801, 299–799 (отдел по взаимодействию с муниципальными образованиями Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выездной оргкомитет по созданию музея Ледового побоища в Самолве намечен 20 апреля
13 марта 2019
Выездной оргкомитет по созданию музея Ледового побоища в Самолве намечен 20 апреля
В связи с ремонтом моста через Кебь на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе вводится реверсивное движение
13 марта 2019
В связи с ремонтом моста через Кебь на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе вводится реверсивное движение
На VI форуме СОНКО псковский «Шанс» планирует обменяться опытом с другими организациями
13 марта 2019
На VI форуме СОНКО псковский «Шанс» планирует обменяться опытом с другими организациями
Глава «Газпрома» пообещал Владимиру Путину завершить газификацию России за 10 лет
12 марта 2019
Глава «Газпрома» пообещал Владимиру Путину завершить газификацию России за 10 лет
Конкурс «Ученик года-2019» стартовал в Пскове
12 марта 2019
Конкурс «Ученик года-2019» стартовал в Пскове
336 млн рублей направят на ремонт и реконструкцию улиц в Пскове в этом году
12 марта 2019
336 млн рублей направят на ремонт и реконструкцию улиц в Пскове в этом году
Утвержден порядок присвоения имен российским аэропортам
12 марта 2019
Утвержден порядок присвоения имен российским аэропортам
Бесплатные курсы по русскому языку будут проходить в проектном офисе #Команды2018 с 15 марта
12 марта 2019
Бесплатные курсы по русскому языку будут проходить в проектном офисе #Команды2018 с 15 марта 1

Идет загрузка...