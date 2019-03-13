В Псковской области стартует региональный конкурс проектов ТОС
В апреле в Псковской области стартует региональный конкурс проектов местных инициатив, организатором которого выступает Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
В конкурсе могут принимать участие территориальные общественные самоуправления (ТОС), расположенные на межселенной территории, на территориях городских округов, городских и сельских поселений Псковской области.
На реализацию проектов — победителей конкурса проектов местным бюджетам муниципальных образований, на территории которых предполагается реализация проекта, будут предоставляться субсидии из областного бюджета.
Представители ТОС, имеющие намерение участвовать в конкурсе проектов, представляют в местную администрацию муниципального образования, на территории которого предполагается реализация проекта, следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе проектов;
2) копию документа, подтверждающего полномочия представителя ТОС;
3) паспорт проекта;
4) иные документы, относящиеся к проекту.
Формы указанных документов и иная информация о конкурсе проектов размещены на странице Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области.
Прием документов местными администрациями муниципальных образований от представителей ТОС продлится с 25 марта до 25 апреля 2019 года. Заявки на участие в конкурсе от местных администраций принимаются организатором конкурса до 1 мая. Победителей конкурса проектов определяет конкурсная комиссия не позднее 15 июня текущего года.
Контактную информацию по вопросам участия в конкурсе проектов можно получить по телефонам 299–800, 299–801, 299–799 (отдел по взаимодействию с муниципальными образованиями Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области).