«Горячие линии» по переходу на «цифру» и штабы волонтеров заработают во всех районах Псковской области

13:00, 13 марта 2019, ПАИ

География проведения акции «Цифровое телевидение в каждый дом» будет расширена. Такое решение принято на очередном совещании по вопросам перехода региона с аналогового на цифровое эфирное вещание. В мероприятии, которое прошло в администрации Псковской области под председательством вице-губернатора Николая Цветкова, приняли участие руководство органов исполнительной власти, представители организаций связи и торговых сетей, в режиме видеоконференцсвязи — главы районов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Информационные кампании для населения дополнительно будут организованы и проведены в Пскове, Печорах, Стругах Красных, Бежаницах, Невеле и Усвятах. В рамках мероприятия населению не только расскажут о переходе на «цифру», продемонстрируют работу приставок для цифрового ТВ, но и состоится розыгрыш специализированного оборудования. Акции проводит ГТРК «Псков» при поддержке администрации Псковской области и Псковского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ).

Особое внимание на совещании было уделено вопросам организации работы на уровне муниципалитетов. В частности, принято решение, что к телефону федеральной «горячей линии» (8-800-220-20-02) в каждом районе будет добавлен свой, который в первую очередь будет нацелен на работу с жителями муниципального образования.

Участники совещания обсудили и необходимость активизации деятельности волонтеров. В настоящее время на базе проектного офиса «Команды 2018» обучение прошли более 80 студентов псковских высших и средних учебных заведений, которые подготовлены к разъяснительной и практической работе по подключению цифрового эфирного телевидения. На совещании принято решение, что молодежные волонтерские службы появятся в каждом районе. Ряды добровольцев на местах пополнят активисты молодежных общественных объединений, для которых будет организовано дистанционное обучение. Это позволит оказывать адресную и оперативную помощь населению в настройке нового оборудования.

Напомним, аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в Псковской области будет отключено 3 июня этого года. В настоящее время на территории региона реализуется «дорожная карта», которая позволит обеспечить безболезненный переход на новое качество вещания.

Тем жителям Псковской области, кто смотрит аналоговое ТВ или планирует перейти со спутникового или кабельного на бесплатное цифровое ТВ, важно заблаговременно подготовиться к отключению аналогового сигнала. Если телевизор выпущен после 2012 года, то он поддерживает формат DVB-T2 и при наличии дециметровой антенны достаточно запустить автонастройку каналов. К телевизору старого поколения, производства до 2012 года, необходимо приобрести цифровую приставку стандарта DVB-T2 либо рассмотреть возможность приобретения нового телевизора стандарта DVB-T2. Также необходимо купить антенну дециметрового диапазона, подсоединить ее к телевизору и направить на передающую станцию, затем осуществить поиск цифровых телеканалов.

В Псковской области к переходу на «цифру» введены в эксплуатацию все предусмотренные проектом 27 объектов сети цифрового эфирного вещания. Почти 100% населения имеет сегодня возможность смотреть цифровое телевидение — им доступны 20 бесплатных каналов I и II мультиплексов.