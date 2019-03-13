Псковский омбудсмен выразил искренние соболезнования семье Владимира Шураева

22:29, 13 марта 2019, ПАИ

«Сегодня скорбный день, в который мы простились с замечательным и человеком, обладавшим многогранным талантом, настоящим профессионалом муниципального и государственного управления, надёжным другом, товарищем, великолепным отцом и мужем – Владимиром Васильевичем Шураевым», - поделился Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

«В начале 2000-х годов, когда я впервые познакомился в администрации Псковского района с этим человеком, сразу отметил его целеустремленность, ответственный государственный подход к решению многих наболевших проблем района, желание улучшить жизнь сельских тружеников, сделать её комфортной и максимально благополучной.

В 2003 году победив на выборах и став главой Псковского района, Владимир Васильевич активно занялся улучшением социальной сферы района: велась активная работа по реконструкции школ, домов культуры и детского творчества, расширялась сеть детских кружком и секций. В эти годы зарплаты учителей и работников дошкольных и иных социальных учреждений Псковского района были самыми высокими в области. Впервые за многие годы, благодаря продуманной политике в жилищной сфере, жители Псковского района, внесшие значительный вклад в развитие своего района, врачи, учителя, воспитатели детских садов стали получать ключи от новых квартир, которые по комфорту не уступали городским новостройкам», - отметил Дмитрий Шахов.

Он напомнил об активной работе Владимира Шураева по развитию приграничного и трансграничного сотрудничества.

«Неоценим вклад Владимира Шураева и в развитие приграничного и трансграничного сотрудничества над которым мы совместно работали. Псковский район первым из муниципальных образований при поддержке администрации области заключил комплексное соглашений с Гулбенским районом Латвийской республики, на которое в дальнейшем равнялись и другие муниципалитеты. Чуть позже на Псковской земле был создан Еврорегион «Псков-Ливония», уже объединивший несколько муниципальных образований Латвии и Псковской области. Главная цель этих проектов - устойчивое развитие приграничных территорий за счет объединения усилий и координации деятельности органов местного самоуправления с обеих сторон границы. Особая роль в этом сотрудничестве была уделена восстановлению воинских захоронений времен Великой Отечественной войны на территории Латвии, празднованию Дня Победы.

Уже в последние годы, оставив государственную службу, Владимир Васильевич активно включился в работу как Исполнительный директор Российско-Латвийский Делового совета при Торгово-промышленной палате России, а также при поддержке Уполномоченного по правам человека в Псковской области в разработку проекта в сфере правозащитной деятельности – «Волонтёры Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека». Данный проект был поддержан Советником Президента РФ, председателем СПЧ Михаилом Федотовым»,- отметил Дмитрий Шахов.