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Общество

О создании федерального псковского музея расскажет гость ПАИ-live в 13:00

Сегодня, 14 марта, в 13:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет советник губернатора, курирующий создание объеденного федерального псковского музея, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, профессор культурологии Александр Голышев.

Псковский историко-архитектурный, художественный музей-заповедник готовится перейти в федеральное подчинение. Этому сопутствует процесс присоединения к нему музея-заповедника «Изборск». Известно, что федеральными станут не все музейные объекты в Пскове и не все филиалы музея в районах. По-прежнему открыт вопрос о директоре объединенной федеральной структуры.

В прямом эфире Александр Голышев расскажет о последних новостях по федерализации псковского музея, поделится своим представлением о том, какие именно подразделения должны стать федеральными, оценит эффект от грядущих изменений.

Свои вопросы Александру Голышеву можно оставить на странице ПАИ-live.

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