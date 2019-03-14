18 марта в Пскове откроется информационный центр компании «Титан-Полимер»

12:00, 14 марта 2019, ПАИ

18 марта в Пскове по адресу ул. Ленина, 17 откроется информационный центр компании «Титан-Полимер». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 14 марта, в ходе пресс-конференции сообщил руководитель группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский. «Мы приглашаем туда всех, кого интересует судьба завода, кто хочет получить ответы на вопросы», - добавил он.

«Не знаю, зачем стали нагнетать ситуацию, подогревать и пугать население, не сделав нам ни одного запроса на эту тему и не дав нам высказаться», - отметил Михаил Сутягинский. «Мне бы не хотелось, чтобы ситуация дошла до того, чтобы это производство в итоге ушло в другой регион. Не верьте слухам, приходите к нам в офис, мы вам все расскажем», - резюмировал он.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.