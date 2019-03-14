0
13:25
Окончательное название объединенного псковского музея выберет Минкульт
12:11
Михаил Сутягинский пригласил псковичей посмотреть на экологию производства ГК «Титан» в Омске
11:21
«Свадьба EXPO» помогает продвигать продукцию псковских предпринимателей, считает Светлана Седунова
10:32
О создании федерального псковского музея расскажет гость ПАИ-live в 13:00
10:24
О спектакле с Александром Панкратовым-Черным, концертах и киноновинках расскажут в новом выпуске «Привет, ивент!» в 15:00 на «Седьмом небе»
09:48
Движение транспорта через железнодорожный переезд в Порхове будет ограничено 28 и 29 марта
09:28
Эксперты: Уровень инфляции не зависит от НДС
Еще новости
Общество

Руководитель ГК «Титан»: Нам нет смысла портить репутацию, предлагая псковичам неэкологичное предприятие

«Нам нет никакого смысла портить репутацию, предлагая псковичам неэкологичное предприятие», - заявил сегодня, 14 марта, в ходе пресс-конференции руководитель группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Он заверил, что завод «Титан-Полимер», который планируется построить на территории особой экономической зоны «Моглино», «по своему классу опасности даже не тянет на химическое предприятие».

«Компанию знают во всем мире, на всех континентах. Мы считаемся «компанией № 1» по качеству выпускаемой продукции, мы одна из первых компаний, которая аккредитовала у себя все три системы менеджмента: по экологии, охране труда и качеству продукции. Имея эти международные сертификаты, мы их ежегодно подтверждаем, проводя аудит, а значит - гарантируем экологичность производства», - отметил глава холдинга.

По словам Михаила Сутягинского, проект псковского завода утвержден в Минпромторге и «может называться не только градообразующим, но и системообразующим». По его словам, в рамках проекта в регионе будет организовано порядка 3 тысяч рабочих мест. 11 млрд рублей составят налоговые отчисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды до 2027 года.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Строительство завода «Титан-Полимер»
Михаил Сутягинский: Производство на заводе «Титан-Полимер» не будет взрывоопасным Общественные слушания по строительству псковского завода «Титан-Полимер» пройдут осенью Михаил Сутягинский: Ничего, кроме заявленных гранул и плёнки, на заводе «Титан-Полимер» производиться не будет Средняя зарплата на заводе «Титан-Полимер» составит 35 тысяч рублей Разработан проект реконструкции канализационного коллектора в псковской деревне Неелово-2 Михаил Сутягинский: С открытием завода «Титан-Полимер» Псковский район станет самым развивающимся Виктор Керницкий: Чище завода «Титан-Полимер» и быть не может, мне странно слышать обратное Руководитель ГК «Титан»: Нам нет смысла портить репутацию, предлагая псковичам неэкологичное предприятие Михаил Сутягинский пригласил псковичей посмотреть на экологию производства ГК «Титан» в Омске Благодаря сотрудничеству с «Титан-Полимером» ПсковГУ сможет открыть новые специальности
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Окончательное название объединенного псковского музея выберет Минкульт
14 марта 2019
Окончательное название объединенного псковского музея выберет Минкульт
Михаил Сутягинский пригласил псковичей посмотреть на экологию производства ГК «Титан» в Омске
14 марта 2019
Михаил Сутягинский пригласил псковичей посмотреть на экологию производства ГК «Титан» в Омске
«Свадьба EXPO» помогает продвигать продукцию псковских предпринимателей, считает Светлана Седунова
14 марта 2019
«Свадьба EXPO» помогает продвигать продукцию псковских предпринимателей, считает Светлана Седунова
О создании федерального псковского музея расскажет гость ПАИ-live в 13:00
14 марта 2019
О создании федерального псковского музея расскажет гость ПАИ-live в 13:00
О спектакле с Александром Панкратовым-Черным, концертах и киноновинках расскажут в новом выпуске «Привет, ивент!» в 15:00 на «Седьмом небе»
14 марта 2019
О спектакле с Александром Панкратовым-Черным, концертах и киноновинках расскажут в новом выпуске «Привет, ивент!» в 15:00 на «Седьмом небе»
Движение транспорта через железнодорожный переезд в Порхове будет ограничено 28 и 29 марта
14 марта 2019
Движение транспорта через железнодорожный переезд в Порхове будет ограничено 28 и 29 марта
Эксперты: Уровень инфляции не зависит от НДС
14 марта 2019
Эксперты: Уровень инфляции не зависит от НДС
Команда ГУ МЧС по Псковской области заняла призовые места на соревнованиях по плаванию
13 марта 2019
Команда ГУ МЧС по Псковской области заняла призовые места на соревнованиях по плаванию

Идет загрузка...