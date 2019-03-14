Руководитель ГК «Титан»: Нам нет смысла портить репутацию, предлагая псковичам неэкологичное предприятие

12:14, 14 марта 2019, ПАИ

«Нам нет никакого смысла портить репутацию, предлагая псковичам неэкологичное предприятие», - заявил сегодня, 14 марта, в ходе пресс-конференции руководитель группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Он заверил, что завод «Титан-Полимер», который планируется построить на территории особой экономической зоны «Моглино», «по своему классу опасности даже не тянет на химическое предприятие».

«Компанию знают во всем мире, на всех континентах. Мы считаемся «компанией № 1» по качеству выпускаемой продукции, мы одна из первых компаний, которая аккредитовала у себя все три системы менеджмента: по экологии, охране труда и качеству продукции. Имея эти международные сертификаты, мы их ежегодно подтверждаем, проводя аудит, а значит - гарантируем экологичность производства», - отметил глава холдинга.

По словам Михаила Сутягинского, проект псковского завода утвержден в Минпромторге и «может называться не только градообразующим, но и системообразующим». По его словам, в рамках проекта в регионе будет организовано порядка 3 тысяч рабочих мест. 11 млрд рублей составят налоговые отчисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды до 2027 года.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.