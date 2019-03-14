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Экономика

Разработан проект реконструкции канализационного коллектора в псковской деревне Неелово-2

Разработан проект реконструкции канализационного коллектора в деревне Неелово-2 Псковского района, который собирает стоки из Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино». Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора ОЭЗ «Моглино» Олег Бедских на пресс-конференции сегодня, 14 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Олег Бедских отметил, что реконструкция предусматривает этапность с учетом состояния канализационной системы. По его словам, реализация проекта реконструкции коллектора будет синхронизирована с развитием площадки и приходом туда новых резидентов.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова подчеркнула, что ситуация с аварией находится под контролем, и уже сегодня ремонтные работы завершатся.

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