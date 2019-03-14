Виктор Керницкий: Чище завода «Титан-Полимер» и быть не может, мне странно слышать обратное

12:24, 14 марта 2019, ПАИ

Интересным, нужным и полезным назвал ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» кандидат технических наук, эксперт в области полимеров, президент Ассоциации производителей полиэтилентерефталата (2013-2017 годы) Виктор Керницкий. «Чище этого полимерного завода и быть не может, мне странно слышать обратное», - заявил он на пресс-конференции 14 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Экология этого предприятия не заслуживает вообще, чтобы о ней говорили, - отметил Виктор Керницкий. - Мне 71 год, я всю жизнь на этих производствах и мне интересно. А в последнее время я в интернете на псковских форумах столько всего нового о производстве, на котором работал, узнал …».

Эксперт заметил, что если о чём-то и говорить в плане экологичности производства, то об очистке воды. «Воздух, он вообще ни при чем, как и роза ветров», - подчеркнул он.

Виктор Керницкий также добавил, что для будущих работников предприятия будет подготовлен целый курс лекций. «Думаю, будет интересно», - заключил он.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.