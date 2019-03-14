Михаил Сутягинский: С открытием завода «Титан-Полимер» Псковский район станет самым развивающимся

12:25, 14 марта 2019, ПАИ

С открытием завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» Псковский район станет самым развивающимся муниципалитетом региона. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, такое мнение сегодня, 14 марта, в ходе пресс-конференции высказал руководитель группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский.

Он также добавил, что появление завода будет способствовать развитию побочной инфраструктуры, дав толчок для развития малого бизнеса.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.