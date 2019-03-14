Расширить реставрационную работу и построить фондохранилище планируется в рамках создания объединенного псковского музея

14:09, 14 марта 2019, ПАИ

Расширить реставрационную работу и построить фондохранилище планируется в рамках создания объединенного федерального музея в Псковской области, заявил советник губернатора, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, профессор культурологии Александр Голышев в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 14 марта.

Александр Голышев отметил, что после создания объединенного музея появится возможность помочь муниципальным музеям, которым, как правило, не хватает денег. Кроме того, увеличится количество реставраторов. «Все совершенно будет иначе. Мы с коллегами пытались найти какие-то вызовы, которые смогут нам помешать. Не нашли. Все направления являются более перспективными моментами, чем были», - заявил гость эфира.

Он подчеркнул, что одна из первых задач – включение в план строительства федерального хранилища. «Это будет совсем другая методология работы с фондами», - пояснил Александр Голышев и добавил, что при объединении музеев туристический поток также станет более ясным и перспективным.