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Общество

Союз нерушимый: ПАИ-live с Александром Голышевым

Сегодня, 14 марта, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал советник губернатора, курирующий создание объеденного федерального псковского музея, руководитель регионального отделения российского военно-исторического общества Александр Голышев. В интервью Псковскому агентству информации он рассказал, когда в Пскове заработает объединенный музей, назвал примерный объем финансирования, которое получит музей, объяснил, что станет с музеями Ленина и Спегальского, которые не войдут в федеральную структуру.

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