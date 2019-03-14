Титанические усилия

18:18, 14 марта 2019, ПАИ

Люди боятся неизвестности, а если у этой неизвестности ещё и приставка про «химпроизводство», тревожность усиливается в геометрической прогрессии. Как только группа компаний «Титан» получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино», а инвестиционный проект предприятия по производству БОПЭТ-плёнки и ПЭТФ-гранул стал обретать реальные очертания, псковичи закономерно заволновались. Даже несмотря на заверения губернатора Михаила Ведерникова, благодаря усилиям которого в регион и пришел крупный инвестор, о том, что областные власти возьмут на контроль соблюдение всех экологических норм. Впрочем, после того, как представители «Титана» встретились с представителями СМИ и общественниками, надо полагать, вопросов без ответов у всех стало меньше, а доверия - больше.

14 марта группа компаний собрала в Пскове большую пресс-конференцию, где рассказала, что химпроизводство тоже может быть экологически чистым. Основной удар концентрированного общественного возмущения принял председатель совета директоров группы компаний (ГК) «Титан» Михаил Сутягинский, гендиректор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко и кандидат технических наук, президент ассоциации производителей ПЭТФ Виктор Керницкий.

Для дальнейшего понимания, разберёмся, что такое БОПЭТ-плёнка и ПЭТФ-гранулы и с чем их едят. Плёнка, которую будет производить псковский завод, применяется для упаковки пищевых продуктов (молоко, соусы, кондитерские изделия, салаты, кофе, кетчупы, майонез, снеки), для защиты гаджетов и тонировки автомобилей. А ПЭТФ-гранулы вы практически каждый день держите в руках, даже не подозревая об этом. Салаты в «Ленте» как раз в них упаковывают, точнее в их модификацию в виде пластмассовой тары. Из гранул также изготавливают хирургические нити, протезы клапанов сердца и сосудов, упаковку для таблеток и хранения компонентов крови. Часть готовой продукции, основа для которой - гранулы и плёнка, «Титан» продемонстрировал прямо на пресс-конференции в гостинице Old Estate.

Поскольку речь идёт о двух производствах, то и класс опасности у них различный. Производство ПЭТФ-гранул относится ко II классу опасности с установленной санитарно-защитной зоной не менее 500 метров. Производство БОПЭТ-плёнок имеет IV класс опасности (малоопасное) и санитарно-защитную зону не менее 100 метров. Для сравнения, птицефабрика в Тямше имеет I (наивысший) класс опасности. Это в 13-то километрах от черты города. Не знали?

Ввступавший первым Михаил Сутягинский признал, что пресс-конференция проходит с некоторым запозданием, когда общественное беспокойство в соцсетях вылилось во вполне реальный протестный митинг. Но инвестор исправляется, и уже 18 марта на улице Ленина, 17 в Пскове откроется информационный центр будущего завода «Титан-Полимер», где каждый сможет достоверно узнать, что это за полимеры такие.

«Мы абсолютно открыты для общения, - эту фразу Михаил Сутягинский в течение двух часов повторил ещё раз десять. - И никогда не занимались, и не занимаемся политикой. А какие-то авантюристы пользуются недостоверной информацией и пытаются сыграть на общественном недовольстве. Это дешёвый пиар. А нас знают во всём мире, на всех континентах. Мы считаемся компанией № 1 по качеству выпускаемой продукции, к тому же мы одни из первых аккредитовали у себя все три системы менеджмента: по экологии, охране труда и качеству продукции. Эти международные сертификаты, мы ежегодно подтверждаем, проводя аудит, а значит - гарантируем экологичность производства. В Пскове же предпочли испугаться, даже не разобравшись».

По словам председателя совета директоров ГК, предприятие хоть и причислено к химическому производству, но по своим классам опасности «на химическое предприятие не тянет». «Нам нет никакого смысла портить 30-летнюю репутацию, предлагая псковичам неэкологичное производство. Не знаю, зачем стали нагнетать ситуацию, подогревать и пугать население, не сделав нам ни одного запроса на эту тему, не дав нам высказаться. Мы в любом случае не сможем начать производство, не пройдя экологическую экспертизу и проверку в Ростехнадзоре. Перед запуском нам предстоит собрать 24 подписи от надзорных организаций. Пройти госэкспертизу - это не анализы сдать в поликлинику. Там столько параметров - за голову схватиться! Мне бы не хотелось, чтобы ситуация дошла до того, чтобы производство в итоге ушло в другой регион. Не верьте слухам, приходите к нам в офис, и мы всё расскажем», - настойчиво призывал Сутягинский.

Примерно в середине получасового доклада глава компании уже практически на пальцах объяснял, что псковичам, скорее, надо опасаться автомобильных выхлопов (а Псковская область, как известно, вошла в десятку наиболее автомобильно-насыщенных регионов страны), нежели производства в «Моглино».

«В наших выбросах не будет ни фталатов, ни бисфенола, ни формальдегида, ни метанола, - продолжал убеждать собравшихся журналистов и депутатов Михаил Сутягинский. - Это безотходное производство: нет ни твёрдых, ни жидких захоронений. Очистка сточных вод, а их немного, будет производиться в очистных сооружениях «Моглино». Я приглашаю все заинтересованные стороны, особенно тех, кто занимался организацией митинга. Мы готовы принять вас на производстве в Омске, чтобы вы могли посмотреть на экологию производства внутри и снаружи. Мы также готовы организовать поездку на такое же производство в Западной Европе».

Отдельно по коллектору и стокам исполняющий обязанности генерального директора ОЭЗ «Моглино» Олег Бедских уточнил, что проект реконструкции канализации, собирающей стоки ОЭЗ, уже разработан. Реконструкция эта предусматривает этапность с учётом состояния канализационной системы. По его словам, реализация проекта реконструкции коллектора будет синхронизирована с развитием площадки и приходом туда новых резидентов. Глава Псковского района Наталья Фёдорова подчеркнула, что ситуация с аварией находится под контролем, и уже сегодня ремонтные работы завершатся.

Не дожидаясь нападения приглашённых на пресс-конференцию блогеров, Михаил Сутягинский предпочёл заранее ответить на возможные вопросы относительно экологии и экономики будущего предприятия. В частности, он ещё раз напомнил об объёме инвестиций и впечатляющем количестве рабочих мест. Их будет около 300, а с учётом смежных производств и все 2000. Также компания намерена организовать научно-технический центр на базе ПсковГУ, чтобы на месте выращивать кадры «под себя». «Что касается кадров и молодёжи, то мы готовим целый курс лекций. Думаю, будет интересно», - попросил не сомневаться Виктор Керницкий.

Специалист с 43-летним стажем работы на химпроизводствах коротко заметил, что экология предприятия «вообще не заслуживает, чтобы о ней говорили». «Мне 71 год, я всю жизнь на этих производствах, но в последнее время в интернете на псковских форумах я столько всего нового узнал о производстве, на котором работал. Чище этого полимерного завода быть не может, мне странно слышать обратное. Если что и можно говорить по поводу этого завода, то, скорее, про водоочистку, а не про воздух. Он вообще ни при чём, как и роза ветров», - заверил Керницкий.

Затем последовал подробный рассказ о технологии изготовления плёнки и гранул, для неспециалиста — набор малопонятных терминов. Если коротко, то никакие взрывы заводу не грозят. Максимальное давление, которое используется на производстве — 2 атмосферы. В камере вашего велосипеда больше. Производство замкнуто и автономно насколько это возможно. Также выяснилось, что изготовление ПЭТФ-гранул является самым экологически чистым в спектре химических производств, а БОПЭТ-плёнка по классу опасности и вовсе сравнима с производством молока и масла.

«Вот многие опасаются терефталевой кислоты [она используется при производстве ПЭТФ-гранул - ПАИ]. Это вообще мой любимый полимер, обычная кислота. Чтобы умереть от отравления ею, мне нужно съесть примерно 1,4 кг этой кислоты. Как вы себе это представляете? Да даже лимонной для этого дела необходимо в разы меньше», - привёл максимально народный пример Виктор Керницкий.

Интересно, но вопросов, связанных напрямую с экологией в Псковском районе, на пресс-конференции практически не задавали. По-видимому, спикерам удалось убедить даже наиболее сомневающихся «экологов». Германа Петрушко попросили только уточнить размер средней зарплаты на предприятии. Она составит примерно 35 тысяч рублей. Гендиректор, воспользовавшись моментом, рассказал, также что все сотрудники будут проходить ежегодный медицинский контроль, получат спецодежду, питание и гарантированную доставку к месту работы.

Присутствующие поинтересовались, не повлияет ли химзавод и его обширная санитарно-защитная зона на размещение пищевых и фармацевтических производств в «Моглино». «Никаких конфликтов между бизнесами в «Моглино» нет, - заверил Михаил Сутягинский. - Вот, например, «Псков Фарма» будет пользоваться нашей продукцией для упаковки таблеток. Мы им фактически «через забор» сможем передавать сырьё».

Олег Бедских добавил, что схема «Моглино» составлена таким образом, что наложения санитарно-защитных зон различных производств не будет: «Никакой угрозы для производств в пищевом и фармацевтическом кластере нет».

После прохождения всевозможных экспертиз Михаил Сутягинский пообещал организовать общественные слушания (не раньше осени), на которых граждане смогут задать любые вопросы, «чтобы потом на нас не вешали всех собак».

Собак вешать будут, от этого никуда не деться. Химпроизводство — это, в самом деле, «не анализы в поликлинику отнести», поэтому руководству группы компаний и псковского завода следует приготовиться, а сотрудникам информационного офиса запастись терпением, карандашами и бумагой, чтобы доступно объяснить псковичам, чего им ждать и чего не ждать от нового производства. Полагаю, информацию о технологии изготовления ПЭТФ и БОПЭТ, всё-таки предстоит перевести с химического на русский, чтобы рассказать о процессе «от и до».