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Спорт

Открытый чемпионат по дзюдо среди силовых ведомств и спортклубов прошел в Пскове

Псковский филиал Академии ФСИН России провёл открытый чемпионат по дзюдо, посвященный 140-летию образования УИС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В соревнованиях приняли участие спортсмены силовых ведомств и спортивных клубов Псковской области. Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН завоевали шесть медалей, из которых две – золотые.

В весовой категории до 60 кг победу одержал Денис Ломин (город Великие Луки, СШ «Экспресс»). В категории до 66 кг первым стал Шамиль Шахбанов (Псковский филиал Академии ФСИН России), вторым – Дмитрий Исправников (Псков, «Бригантина»), третьим – Александр Спицын (КФК-1). В весе до 73 кг первое место занял Мурад Алимов (Псков, «Бригантина»), второе – Давид Биджосян (Псковский филиал Академии ФСИН России), третье – Илико Берент (Псков, «Бригантина»). Среди спортсменов весом до 81 кг лучшим оказался Асхаб Нурмагомедов (Псковский филиал Академии ФСИН России) на втором месте - Магомед Сайпудинов (Псковский филиал Академии ФСИН России), не третьем – Муслим Акуев (УФССП России по Псковской области).  В весовой категории до 90 кг в тройку лидеров вошли Анатолий Сазанский (Псков), Борис Шорохов (УМВД по Псковской области) и Ахмед Нурмагомедов (Псковский филиал Академии ФСИН России). В весе 90+ победу завоевал Павел Фалилеев (УМВД по Псковской области), «серебро» досталось Эльгару Насруллаеву (Псковский филиал Академии ФСИН России), «бронза» – Юрию Петрову (УМВД по Псковской области).

Кубком за волю к победе награжден Дмитрий Исправников (Псков, «Бригантина»), кубком за лучшую технику – Анатолий Сазанский (Псков).

Победители и призеры соревнований получили медали и дипломы. Организаторы открытого чемпионата по дзюдо – преподаватели кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Академии ФСИН России – пожелали спортсменам не останавливаться на достигнутых успехах, а ставить новые рекорды на соревнованиях различного уровня.

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