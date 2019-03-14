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Общество

За нарушение правил обеспечения работников спецодеждой оштрафовал псковский Роструд «Облгазсервис»

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Облгазсервис», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

В результате плановой проверки соблюдения трудового законодательства было установлено, что работодатель нарушил правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. А работники, обязанные проходить психиатрическое освидетельствование – в том числе водители и слесари по ремонту газового оборудования – допущены к выполнению работ без прохождения в установленном порядке обязательного психиатрического освидетельствования.

Выявленные нарушения стали основанием для наложения административного штрафа.

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